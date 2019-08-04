00:28 | Футбол — Франция

Головин рассказал, какое место устроит "Монако" по итогам сезона-2019/20

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Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о целях команды в чемпионате Франции в сезоне-2019/20. В прошедшем сезоне монегаски заняли 17-е место.

– Нельзя забывать прошлый сезон, – приводятся слова полузащитника в Twitter журналиста Фабьена Пижаля. – Попадание в топ-5 будет очень хорошим результатом.

 

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро. В дебютном сезоне он провел 35 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи во всех турнирах.

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