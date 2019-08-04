Головин рассказал, какое место устроит "Монако" по итогам сезона-2019/20

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о целях команды в чемпионате Франции в сезоне-2019/20. В прошедшем сезоне монегаски заняли 17-е место.

– Нельзя забывать прошлый сезон, – приводятся слова полузащитника в Twitter журналиста Фабьена Пижаля. – Попадание в топ-5 будет очень хорошим результатом.

.@AS_Monaco Golovin : "Il ne faut pas oublier la saison précédente, un top 5 serait très bien" #lucide — Fabien Pigalle (@FabPigalle) August 3, 2019

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро. В дебютном сезоне он провел 35 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи во всех турнирах.

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