Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Бордо»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин имеет возможность сыграть в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Он включен в заявку на эту встречу.

Матч «Бордо» — «Монако», который состоится 20 февраля 2022 года на стадионе «Стад-де-Бордо» в Бордо.

Российский полузащитник «Монако» вернулся в состав после травмы. Он вышел на замену в игре предыдущего тура против «Лорьяна» (0:0).