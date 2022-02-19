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Сегодня, 21:44

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Бордо»

Иван Шитик
Корреспондент

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин имеет возможность сыграть в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Он включен в заявку на эту встречу.

Матч «Бордо» — «Монако», который состоится 20 февраля 2022 года на стадионе «Стад-де-Бордо» в Бордо.

Российский полузащитник «Монако» вернулся в состав после травмы. Он вышел на замену в игре предыдущего тура против «Лорьяна» (0:0).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Тоттенхэм 3
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24%

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Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

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1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

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Ювентус 1
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Матч завершен

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29%

1.65

Ф1 (-1.0)

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Александр Головин
ФК Бордо
ФК Монако
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
9
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
10
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
19
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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18.02 23:00
Лилль – Метц
 0 : 0
19.02 19:00
Ланс – Лион
 1 : 1
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
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Бордо – Монако
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ПСЖ

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Клермон Фут

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