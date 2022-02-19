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Сегодня, 20:55

Гол Кадевере спас «Лион» от поражения в матче с «Лансом»

«Ланс» и «Лион» сыграли вничью в матче лиги 1
Карен Саркисян
Корреспондент

«Лион» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в матче 25-го тура лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Феликс Болар» в Лансе.

В составе гостей забитым мячом отметился Тино Кадевере. У хозяев гол на счету Жонатана Клосса.

Таким образом, «Лион» набрал 38 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице лиги 1.

«Ланс» с 37 баллами располагается на шестой позиции.

Франция. Лига 1. 25-й тур
19 февр, 19:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:1
Лион
Голы
Клаусс, 13 (1:0), Кадевере, 44 (1:1)
Ланс
Фариньес Дансо Ву Медина Айдара Фофана Какюта (Да Кошта, 72) Клаусс (Франковски, 90+1) Дукуре Сотока Калимуэндо (Ганаго, 85)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Дюбуа (Густо, 87) Лукас Пакета Февр Тиагу Мендес Какере Ндомбеле Токо Экамби Кадевере (Ауар, 76)
Предупреждения
Эмерсон 70’, Дюбуа 84’
Судьи
Бризар (Франция)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 0
Тоттенхэм 1
1-й тайм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
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Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
9
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
10
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
19
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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18.02 23:00
Лилль – Метц
 0 : 0
19.02 19:00
Ланс – Лион
 1 : 1
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
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ПСЖ

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ПСЖ

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Жонатан Клаусс

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Монпелье

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