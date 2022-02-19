Гол Кадевере спас «Лион» от поражения в матче с «Лансом»

«Ланс» и «Лион» сыграли вничью в матче лиги 1

«Лион» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в матче 25-го тура лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Феликс Болар» в Лансе.

В составе гостей забитым мячом отметился Тино Кадевере. У хозяев гол на счету Жонатана Клосса.

Таким образом, «Лион» набрал 38 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице лиги 1.

«Ланс» с 37 баллами располагается на шестой позиции.