Гол Кадевере спас «Лион» от поражения в матче с «Лансом»
«Ланс» и «Лион» сыграли вничью в матче лиги 1
«Лион» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в матче 25-го тура лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Феликс Болар» в Лансе.
В составе гостей забитым мячом отметился Тино Кадевере. У хозяев гол на счету Жонатана Клосса.
Таким образом, «Лион» набрал 38 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице лиги 1.
«Ланс» с 37 баллами располагается на шестой позиции.
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|24
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|7
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|46
|
3
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
|Страсбур
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|
5
|Лион
|25
|10
|9
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|34-31
|38
|
6
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|37
|
7
|Монако
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|7
|7
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|37
|
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|Ланс
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|10
|7
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|
9
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|25
|9
|9
|7
|32-35
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|
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|5
|9
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|35
|
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|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
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|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
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|25
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|
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|Сент-Этьен
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|5
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|24-45
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|
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|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|- : -
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
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Ассистенты
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|
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Виссам Бен-Йеддер
Монако
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|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
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Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
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Жером Эрго
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