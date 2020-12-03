Головин показал фото с тренировки «Монако» после возвращения в основную группу
20:22
Полузащитник «Монако» Александр Головин в Instagram опубликовал фото с тренировки.
Ранее сообщалось, что Головин находится на финальной стадии тренировок после восстановления от травмы.
30 августа хавбек получил повреждение в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (1:0).
В текущем сезоне Головин принял участие в одном матче за «Монако» и не отметился результативными действиями.
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