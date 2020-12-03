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Головин начал тренироваться в общей группе «Монако»

14:20
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба монегасков. Клуб опубликовал видео, на котором 24-летний футболист бегает вместе со всеми игроками французской команды.

Ранее сообщалось, что Головин находится на финальной стадии тренировок после восстановления от травмы.

30 августа хавбек получил повреждение в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (1:0).

В текущем сезоне Головин принял участие в одном матче за «Монако» и не отметился результативными действиями.

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