Головин оценил Instagram Слуцкого
Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» похвалил Instagram главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
— Вы посоветовали всем подписаться на Instagram Леонида Викторовича. Как он вам?
— У него классный Instagram! Он ведет его с юмором. Допустим, не как мой, который, можно сказать, неинтересен никому: я просто выкладываю фото после игры. Но я и сам не любитель этих вещей. А Леонид Викторович, как мне кажется, правильно выбрал манеру: он шутками комментирует каждую фотографию. Взять то, как он «отметил» десятилетие известной фотографии в «Макдоналдсе». Или над Дзюбой шутит. Это очень круто!
— Скажите честно — Слуцкий попросил вас пропиарить его Instagram, или вы сделали это по собственной инициативе?
— Мы давно об этом говорили. А потом он его завел — и я сделал это. (Игорь Рабинер)
Полностью интервью Головина здесь
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