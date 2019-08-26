Головин оценил Instagram Слуцкого

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» похвалил Instagram главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

— Вы посоветовали всем подписаться на Instagram Леонида Викторовича. Как он вам?

— У него классный Instagram! Он ведет его с юмором. Допустим, не как мой, который, можно сказать, неинтересен никому: я просто выкладываю фото после игры. Но я и сам не любитель этих вещей. А Леонид Викторович, как мне кажется, правильно выбрал манеру: он шутками комментирует каждую фотографию. Взять то, как он «отметил» десятилетие известной фотографии в «Макдоналдсе». Или над Дзюбой шутит. Это очень круто!

— Скажите честно — Слуцкий попросил вас пропиарить его Instagram, или вы сделали это по собственной инициативе?

— Мы давно об этом говорили. А потом он его завел — и я сделал это. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Головина здесь

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