Головин не попал в заявку «Монако» на матч против «Монпелье»
Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». Он не включен в заявку на эту встречу.
При этом на сайте монегасков отмечается, что Головин уже завершил процесс восстановления.
25-летний футболист пропустил предыдущую встречу против «Клермона». В последний раз он выходил на поле 19 декабря.
В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Матч «Монпелье» — «Монако» должен состояться 23 января.
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|1
|42-18
|50
|
2
|Ницца
|21
|12
|4
|5
|34-18
|40
|
3
|Марсель
|20
|10
|7
|3
|28-16
|37
|
4
|Страсбур
|21
|10
|5
|6
|41-25
|35
|
5
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|21
|10
|4
|7
|40-19
|34
|
6
|Монако
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|6
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|33
|
7
|Ланс
|21
|9
|6
|6
|36-29
|33
|
8
|Лион
|21
|8
|8
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|29-27
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|
9
|Лилль
|22
|8
|8
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|
10
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|9
|4
|8
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|
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|21
|8
|5
|8
|26-25
|29
|
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|22
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|7
|8
|28-33
|28
|
13
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|20
|6
|8
|6
|26-27
|26
|
14
|Реймс
|21
|5
|9
|7
|22-23
|24
|
15
|Труа
|21
|5
|5
|11
|19-29
|20
|
16
|Метц
|21
|4
|7
|10
|24-41
|19
|
17
|Клермон Фут
|21
|4
|6
|11
|20-38
|18
|
18
|Лорьян
|21
|3
|8
|10
|16-34
|17
|
19
|Бордо
|21
|3
|8
|10
|30-50
|17
|
20
|Сент-Этьен
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38 тур
|21.01
|23:00
|
Лион – Сент-Этьен
|1 : 0
|22.01
|19:00
|
Брест – Лилль
|2 : 0
|22.01
|23:00
|
Ланс – Марсель
|- : -
|23.01
|15:00
|
Метц – Ницца
|- : -
|23.01
|17:00
|
Анже – Труа
|- : -
|23.01
|17:00
|
Бордо – Страсбур
|- : -
|23.01
|17:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|23.01
|17:00
|
Нант – Лорьян
|- : -
|23.01
|19:05
|
Монпелье – Монако
|- : -
|23.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|17
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|6
|1
|0
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