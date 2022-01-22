Головин не попал в заявку «Монако» на матч против «Монпелье»

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». Он не включен в заявку на эту встречу.

При этом на сайте монегасков отмечается, что Головин уже завершил процесс восстановления.

? Le ??? convoqu? par le Coach @philippe_clemnt

pour le d?placement ? Montpellier. pic.twitter.com/grx5UOaMW9 — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 22, 2022

25-летний футболист пропустил предыдущую встречу против «Клермона». В последний раз он выходил на поле 19 декабря.

В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Матч «Монпелье» — «Монако» должен состояться 23 января.