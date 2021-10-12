По информации «СЭ», полузащитник «Монако» Александр Головин начал тренироваться по индивидуальной программе.

Субботний матч 10-го тура чемпионата Франции с «Лионом» 25-летний россиянин точно пропустит.

4 октября стало известно, что Головин из-за травмы мышцы бедра не поможет сборной России в октябрьских матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Россиянин был травмирован в матче 9-го тура лиги 1 «Монако» — «Бордо» (3:0). Такое же повреждение Головин получил за месяц до этого в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели.

В этом сезоне Головин провел 7 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.