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Головин не поможет сборной России в матчах со Словакией и Словенией

15:09
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении, сообщает пресс-служба РФС.

«4 октября Александр Головин прошел в клубе МРТ-обследование, которое подтвердило травму мышцы бедра.

Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели», — говорится на сайте РФС.

Россиянин был травмирован в матче 9-го тура лиги 1 «Монако» — «Бордо» (3:0).

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября, встреча со Словенией пройдет 11 октября. Команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214557

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры