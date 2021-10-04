Головин не поможет сборной России в матчах со Словакией и Словенией

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении, сообщает пресс-служба РФС.

«4 октября Александр Головин прошел в клубе МРТ-обследование, которое подтвердило травму мышцы бедра.

Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели», — говорится на сайте РФС.

Россиянин был травмирован в матче 9-го тура лиги 1 «Монако» — «Бордо» (3:0).

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября, встреча со Словенией пройдет 11 октября. Команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.