Головин не поможет сборной России в матчах со Словакией и Словенией
Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении, сообщает пресс-служба РФС.
«4 октября Александр Головин прошел в клубе МРТ-обследование, которое подтвердило травму мышцы бедра.
Такое же повреждение 25-летний футболист получил месяц назад в матче сборной России с Кипром. Тогда срок восстановления футболиста составил три недели», — говорится на сайте РФС.
Россиянин был травмирован в матче 9-го тура лиги 1 «Монако» — «Бордо» (3:0).
Сборная России сыграет со Словакией 8 октября, встреча со Словенией пройдет 11 октября. Команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
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