Икарди не собирается покидать «ПСЖ» ради «Ньюкасла»
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не хочет покидать Париж ради перехода в «Ньюкасл», сообщает La Gazzetta dello Sport.
28-летний нападающий не перейдет в английский клуб, который проявляет интерес к аргентинцу. Футболист и его жена Ванда Нара не горят желанием уезжать из столицы Франции и сделают все, чтобы остаться в «ПСЖ».
В текущем сезоне французской лиги 1 на счету Икарди три гола в восьми матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
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