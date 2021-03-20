Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Йоветич назвал отличной игру «Монако» в матче с «Сент-Этьеном»

01:45

Нападающий «Монако» Стеван Йоветич после победы над «Сент-Этьеном» в 30-м туре чемпионата Франции (4:0) отметил, что команде стоит сосредоточиться на своей игре. В первом тайме форвард не реализовал пенальти.

— Мне кажется, что мы выдали отличную игру, забили четыре мяча, — цитирует пресс-служба клуба Йоветича. — К сожалению, мне не удалось реализовать пенальти в первом тайме, но наша команда смогла правильно отреагировать. Затем я исправился, забив гол сразу после промаха. Мы очень рады этой победе.

— Может ли «Монако» рассчитывать на большее?

— Нет, нам нужно сосредоточиться на своей игре, идти от матча к матчу. Сегодня нашей целью было добиться победы, теперь на очереди игра в сборной. Мы думаем лишь о матче с «Метцем», который нас ждет через две недели.

Сент-Этьен — Монако

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...