Йоветич назвал отличной игру «Монако» в матче с «Сент-Этьеном»
Нападающий «Монако» Стеван Йоветич после победы над «Сент-Этьеном» в 30-м туре чемпионата Франции (4:0) отметил, что команде стоит сосредоточиться на своей игре. В первом тайме форвард не реализовал пенальти.
— Мне кажется, что мы выдали отличную игру, забили четыре мяча, — цитирует пресс-служба клуба Йоветича. — К сожалению, мне не удалось реализовать пенальти в первом тайме, но наша команда смогла правильно отреагировать. Затем я исправился, забив гол сразу после промаха. Мы очень рады этой победе.
— Может ли «Монако» рассчитывать на большее?
— Нет, нам нужно сосредоточиться на своей игре, идти от матча к матчу. Сегодня нашей целью было добиться победы, теперь на очереди игра в сборной. Мы думаем лишь о матче с «Метцем», который нас ждет через две недели.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/
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