Йоветич назвал отличной игру «Монако» в матче с «Сент-Этьеном»

Нападающий «Монако» Стеван Йоветич после победы над «Сент-Этьеном» в 30-м туре чемпионата Франции (4:0) отметил, что команде стоит сосредоточиться на своей игре. В первом тайме форвард не реализовал пенальти.

— Мне кажется, что мы выдали отличную игру, забили четыре мяча, — цитирует пресс-служба клуба Йоветича. — К сожалению, мне не удалось реализовать пенальти в первом тайме, но наша команда смогла правильно отреагировать. Затем я исправился, забив гол сразу после промаха. Мы очень рады этой победе.

— Может ли «Монако» рассчитывать на большее?

— Нет, нам нужно сосредоточиться на своей игре, идти от матча к матчу. Сегодня нашей целью было добиться победы, теперь на очереди игра в сборной. Мы думаем лишь о матче с «Метцем», который нас ждет через две недели.