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Ковач рассчитывает, что «Монако» сохранит место в четверке

04:02
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «Сент-Этьеном» в матче 30-го тура чемпионата Франции (4:0) отметил, что главное — сохранить место в четверке.

«Нужно двигаться поступательно. Первым делом нужно обезопасить себя от пятой строчки. «Лион» и «Пари Сен-Жермен» действительно в одном очке от нас, но пока мы не думаем об этом. У нас еще сохраняются математические шансы потерять четвертое место. Перед тем как перейти к тому, что будет дальше, нужно подождать, я не хочу забегать вперед. Мы хорошо знаем насколько сильны команды, занимающие первые три места в таблице», — цитирует пресс-служба клуба Ковача.

Сент-Этьен — Монако

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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