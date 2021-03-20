Ковач рассчитывает, что «Монако» сохранит место в четверке
Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «Сент-Этьеном» в матче 30-го тура чемпионата Франции (4:0) отметил, что главное — сохранить место в четверке.
«Нужно двигаться поступательно. Первым делом нужно обезопасить себя от пятой строчки. «Лион» и «Пари Сен-Жермен» действительно в одном очке от нас, но пока мы не думаем об этом. У нас еще сохраняются математические шансы потерять четвертое место. Перед тем как перейти к тому, что будет дальше, нужно подождать, я не хочу забегать вперед. Мы хорошо знаем насколько сильны команды, занимающие первые три места в таблице», — цитирует пресс-служба клуба Ковача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/
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