Головин и Налду в заявке «Монако» на матч с «Дижоном»

Стала известна заявка «Монако» на матч 13-го тура чемпионата Франции против «Дижона», информирует официальный Twitter монегасков. В список из 18 игроков попал российский хавбек Александр Головин.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Леком, Субашич;

защитники — Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Загре, Хенрикс, Марипан, Налду;

полузащитники — Силва, Бошилья, Мартинш, Головин;

нападающие — Диаш, Слимани, Бен Йеддер, Огюстен, Бальде.

Матч «Монако» — «Дижон» пройдет 9 ноября, начало — в 22.00 (мск).

Монегаски с 15 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Дижон» — 16-я строчка и 12 баллов.

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