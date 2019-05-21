Головин и Капризов – в списке самых успешных россиян до 30 лет. Загитова и Нурмагомедов – нет

Полузащитник сборной России по футболу и "Монако" Александр Головин, нападающий ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов, Роман "Ramzes666" Кушнарев, выступающий за Virtus.pro (Dota 2) попали в список самых успешных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes.

Фигуристка Алина Загитова и боец ММА Хабиб Нурмагомедов, которые ранее были в числе номинантов, не попали в окончательный список.

Список "30 из 30" – ежегодный рейтинг журнала Forbes, в котором представлены лучшие предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены до 30 лет.

Загитова, Нурмагомедов, Головин, Капризов и другие россияне попали в список "30 до 30" Forbes