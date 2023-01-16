Голкипер «Монако» Нюбель точно не вернется в «Баварию» в январе
Голкипер «Монако» Александр Нюбель точно не вернется в «Баварию» в январе, пишет журналист Флориан Плеттенберг.
Футболист не намерен прерывать свою аренду во французском клубе, чтобы заменить травмированного Мануэля Нойера лишь на краткосрочной основе.
Основной вратарь «Баварии» выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.
«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В текущем сезоне 26-летний немецкий голкипер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола.
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|2
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|47
|
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|19
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|5
|1
|32-13
|44
|
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|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|
4
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|19
|11
|4
|4
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|37
|
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|19
|11
|4
|4
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|37
|
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|
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|5
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|
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|28
|
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|7
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|
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|
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|7
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|
12
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|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|
13
|Нант
|19
|4
|9
|6
|21-24
|21
|
14
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|
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|Анже
|19
|2
|2
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|17-41
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|29.01
|00:00
|
Аяччо – Лион
|- : -
|29.01
|00:00
|
Осер – Монпелье
|- : -
|29.01
|00:00
|
Брест – Анже
|- : -
|29.01
|00:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|29.01
|00:00
|
Лорьян – Ренн
|- : -
|29.01
|00:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|29.01
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|29.01
|00:00
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|29.01
|00:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|29.01
|00:00
|
Труа – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|13
|1
|2
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