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Сегодня, 17:41

Голкипер «Монако» Нюбель точно не вернется в «Баварию» в январе

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Монако» Александр Нюбель точно не вернется в «Баварию» в январе, пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Футболист не намерен прерывать свою аренду во французском клубе, чтобы заменить травмированного Мануэля Нойера лишь на краткосрочной основе.

Основной вратарь «Баварии» выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.

«Монако» арендовал Нюбеля у «Баварии» в июле 2021 года до конца июня 2023 года. В текущем сезоне 26-летний немецкий голкипер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола.

Мануэль Нойер. Карьера Нойера под вопросом из-за глупой травмы в отпуске. В «Баварии» сомневаются в его возвращении

Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Монако
0
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 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
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 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Брест – Анже
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Клермон Фут – Нант
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Лорьян – Ренн
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Марсель – Монако
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

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 13 1 2
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