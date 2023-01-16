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Защитник «Ниццы» Тодибо: «Не думаю, что я намного хуже тех, кого Дешам вызвал на ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо сравнил свой уровень игры с футболистами сборной Франции, которые участвовали на ЧМ-2022.

«Честно говоря, я не думаю, что намного хуже тех центральных защитников, которые были вызваны на чемпионат мира. Я не зациклен на этом, но я реалист. Наше начало сезона не получилось хорошим, поэтому я не мог представить, что меня вызовут. Оглядываясь назад, если бы мы были вторыми в лиге на момент озвучивания состава, то почему бы и нет», — приводит слова Тодибо L'Equipe.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 25 матчей за «Ниццу» и не отличился результативными действиями.

Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
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 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
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 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
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П
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