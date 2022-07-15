Верратти хочет получить французское гражданство

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти заявил о намерении получить французское гражданство.

«Однажды я подам заявку на получение французского гражданства, ведь в этой стране родились мои дети. Париж — фантастический город, а эта страна очень многое мне дала. Я чувствую себя французом, хотя остаюсь при этом итальянцем», — цитирует Верратти журналист Адриен Гренье.

Напомним, что итальянец выступает за парижский клуб с 2012 года, когда его купили из «Пескары».

Контракт Верратти с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. При этом итальянец дал понять, что готов пролонгировать соглашение с парижским клубом.