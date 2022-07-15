Верратти хочет получить французское гражданство
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти заявил о намерении получить французское гражданство.
«Однажды я подам заявку на получение французского гражданства, ведь в этой стране родились мои дети. Париж — фантастический город, а эта страна очень многое мне дала. Я чувствую себя французом, хотя остаюсь при этом итальянцем», — цитирует Верратти журналист Адриен Гренье.
Напомним, что итальянец выступает за парижский клуб с 2012 года, когда его купили из «Пескары».
Контракт Верратти с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. При этом итальянец дал понять, что готов пролонгировать соглашение с парижским клубом.
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8
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9
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10
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
|0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0
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|0-0
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18
|Тулуза
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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