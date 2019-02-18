Гол Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Сент-Этьеном"

"ПСЖ" на выезде обыграл "Сент-Этьен" в матче 25-го тура чемпионата Франции - 1:0. Единственный гол на 52-й минуте забил нападающий Кильян Мбаппе.

Парижане опережают "Лилль", идущий вторым в турнирной таблице, на 12 очков. У "ПСЖ" еще две игры в запасе.

Чемпионат Франции

Лига 1

25-й тур

"Сент-Этьен" - "ПСЖ" - 0:1 (0:0)

Гол: Мбаппе, 73.

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Диони, 80), Перрен, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума (Берич, 71), Хазри, Аит Беннассер, Монне-Паке (Норден, 86).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Бернат (Дагба, 60), Маркиньюс, Керер, Дракслер (Кюрзава, 69), Паредес, Ди Мария (Кимпембе, 85), Мбаппе, Диаби.

Предупреждения: Хазри, 41. Бернат, 50. Дани Алвес, 59. Ареола, 90. Кюрзава, 90+4. Мбаппе, 90+5.

Судья: Бастьен.

17 февраля. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".