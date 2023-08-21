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Сегодня, 13:09

Гол Кузяева вошел в пятерку лучших во втором туре чемпионата Франции

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Далер Кузяев (в центре).
Фото AFP

Пресс-служба лиги 1 опубликовала пятерку лучших голов 2-го тура сезона-2023/24.

В список попал гол полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в игре с «Брестом» (2:1). Этот мяч стал для 30-летнего россиянина первым за французскую команду.

Также в список авторов лучших голов 2-го тура попали Муса Аль-Тамари («Монпелье»), Адам Унас («Лилль»), Ромен Дель Кастильо («Брест») и Дейвер Мачадо («Ланс»).

Далер Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года, до этого он на протяжении 6 лет выступал за «Зенит».

В третьем туре чемпионата Франции-2023/24 «Гавр» сыграет против «Ренна» в гостях. Матч состоится 27 августа и начнется в 14.00 (мск).

&laquo;Гавр&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Брест&raquo;. Далер Кузяев (в&nbsp;центре). Русский день во Франции: первый гол Кузяева и вторая победа команды Головина

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
6
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В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе останется в клубе на сезон-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
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32 тур
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25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 18:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 3
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

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П
Такуми Минамино

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Монако

 2
Йоанн Сальмье

Йоанн Сальмье

Гавр

 2
Иван Кавалейру

Иван Кавалейру

Лилль

 1
И К Ж
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Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

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 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
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