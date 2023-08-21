Тьерри Анри возглавил молодежную сборную Франции

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри назначен главным тренером молодежной сборной Франции, сообщает L`Equipe.

По данным источника, первой задачей специалиста на посту будет добиться успеха на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Ранее 46-летний Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии — с 2021 по 2022 год и с 2016 по 2018-й. Также в сезоне-2018/19 он возглавлял «Монако», а сезоном позже — «Монреаль Импакт».