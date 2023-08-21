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В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе останется в клубе на сезон-2023/24

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.

В «ПСЖ» уверены, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет команду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным источника, руководство не сомневается в будущем игрока в команде. Боссы «ПСЖ» считают, что «Реал» не будет делать предложений о покупке игрока в последние недели трансферного окна.

13 августа «ПСЖ» объявил о возвращении игрока к тренировкам с основной командой.

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. Всего за клуб он провел 260 матчей, забил 212 мячей и отдал 98 результативных передач.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
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25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 18:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
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Ренн – Гавр
 - : -
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Клермон Фут – Метц
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27.08 16:00
Монпелье – Реймс
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Страсбур – Тулуза
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Монако

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