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Русский день во Франции: первый гол Кузяева и вторая победа команды Головина

Полузащитник «Гавра» Кузяев забил дебютный гол за французскую команду
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Гавр» — «Брест». Далер Кузяев (в центре).
Фото AFP
«Монако» — «Страсбур».
Фото AFP
1/2
Наши легионеры провели очередные матчи в лиге 1.

Вера в Далера

Франция. Лига 1. 2-й тур
20 авг, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
1:2
Брест

Русский день в лиге 1 начался в Гавре — с первого домашнего матча местной команды после долгожданного возвращения в элитное общество. Такие игры, как с «Брестом», — для небесных почти судьбоносные. Нет большого разрыва в классе, и с кем как не в матче против 14-й команды по итогам прошлого сезона набирать очки? Тем более, на старте «Гавр» показал, что с характером у команды полный порядок и спас игру в Монпелье (2:2).

Далер Кузяев за тот матч получил от L'Equipe 4 балла из десяти возможных и — в той или иной степени — оказался причастен к обоим пропущенным голам. Так что и для него персонально домашняя премьера была важна. Ну а дать ей однозначную оценку сложно. Прежде всего, в силу неудовлетворительного результата. «Гавр» сейчас — типичный новичок. Желания и эмоций много, а класса и опыта игры на таком уровне недостает.

Отсюда — общая хрупкость конструкции, и даже когда счет сравнялся, хозяева не дожали соперника на кураже, а сами пропустили при подаче углового. Но, как оказалось, ресурсы для достижения результата у «Гавра» в наличии имелись. В концовке «Брест» просто вжимали в его штрафную, однако вратарь и удача сохранили для гостей победу. Ну а точности в завершении не хватило в том числе и Кузяеву, чей удар с линии штрафной получился неточным.

Вместе с тем бросилось в глаза, что в Далера в новой команде верят. Как главный тренер Лука Эльснер, при пяти проведенных заменах отставивший нашего легионера на поле до финального свистка, так и партнеры: в эпизоде с упомянутым ударом Кузяев буквально требовал мяч себе в ноги. И, надо сказать, имел на это полное право. До этого он точно так же включился в атаку вторым темпом и после передачи с левого фланга в касание эффектно пробил в верхний угол. В целом прогноз по Кузяеву благоприятный. Главное — всему «Гавру» как можно скорее перестроиться под новый для себя уровень.

Идеальный старт «Монако»

Франция. Лига 1. 2-й тур
20 авг, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:0
Страсбур

«Монако» и персонально Александру Головину тоже приходится перестраиваться под требования Адди Хюттера, и лучше всех это пока получается у Минамино. В прошлом сезоне у японца не получалось ничего, а попав в руки тренера, с которым он работал еще в «Зальцбурге», полузащитник расцвел. Может отобрать мяч и тут же отправить его в угол, а может идеально сыграть на опережение и головой замкнуть подачу Кайю Энрике.

Александр Головин в&nbsp;матче с &laquo;Клермон Фут&raquo;. Шестой сезон Головина во Франции начался с яркой победы. С новым «Монако» скучно не будет

Обеспечивший хозяевам двойной перевес Минамино словно не замечал жары, из-за которой начало матча сдвинули на два часа вперед. «Страсбур» же, который в межсезонье возглавил Патрик Виейра, совсем размяк. Гости выглядели немногим бодрее птиц, которых по ходу первого тайма дважды выносил с поля главный друг пернатых Фофана.

Что касается Головина, то он за первые 45 минут отметился неточным дальним ударом и забрался в офсайд, когда партнер чуть затянул с передачей, и это смазало выход один на один. Кроме того в активе Александра была серия выигранных единоборств, а в пассиве — желтая карточка. Он оставался заметной фигурой, но, как и в первом туре, его влияние на игру красно-белых было непривычно скромным.

«Монако» — «Страсбур».
Фото AFP

Неделю назад ряд французских изданий оценил игру Головина чуть ли не ниже всех в команде. Вместе с тем очевидно, что некоторые поспешили с выводами. Две игры — не повод утверждать, что Головину не слишком подходят 3-4-3 в трактовке Хюттера. Там есть нюансы, так как края атакующей тройки сужены, поэтому нужно действовать на ограниченном пространстве и быстро принимать решения. Только адаптация — вопрос адаптации. Да и в межсезонье Александр в новой роли чувствовал себя достаточно комфортно.

Перестраиваться же приходится многим, и, например, полузащитник сборной Швейцарии Закария дебютировал в тройке центральных защитников — в компании с Синго, который в прошлом сезоне играл в «Торино» с Миранчуком. И сыграла оборона четко, а выход из нее становится козырем «Монако». В третьей атаке, где последним штрихом стал пас Минамино на Бен Йеддера, Головин свою роль тоже сыграл. Причем сместившись к левой бровке, чего новая схема почти не предполагает. После этого Хюттер что-то советовал россиянину во время паузы на водопой. От Александра ждут многого, а пока «Монако» впервые за долгие годы удался идеальный старт.

Александр Головин
Далер Кузяев
Футбол
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Монако
ФК Страсбур
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
7
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
8
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
16
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
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34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 20:00
Лион – Монпелье
 1 : 4
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 1 : 1
20.08 14:00
Лилль – Нант
 2 : 0
20.08 16:00
Гавр – Брест
 1 : 2
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 1 : 1
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 2 : 0
20.08 20:00
Монако – Страсбур
 3 : 0
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 3
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
П
Йоанн Сальмье

Йоанн Сальмье

Гавр

 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 1
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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