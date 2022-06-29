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Тите: «Я называю тренера ослом, если он ставит Неймара на фланг»

Главный тренер сборной Бразилии Тите выступил в защиту Неймара
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бразилии Тите выступил в защиту нападающего национальной команды и «ПСЖ» Неймара.

«Неймар — не проблема, а решение, — приводит слова тренера RMC Sport. — Иногда говорят, что в центре он будет совершать больше ошибок. Позиция Неймара заставляет его совершать больше ошибок. Он вносит решающий вклад тогда, когда играет творчески».

Тите раскритиковал тренеров, которые ставят 30-летнего бразильца на фланг.

«Я называю тренера ослом, если он ставит Неймара на фланг. Это сильно ограничивает творческие способности футболиста с этими качествами. Творчество — это не постоянство, это случайность, это обстоятельства. Да, игрок будет совершать больше ошибок, потому что этого требуют его творческие способности и позиция, на которой он играет», — сказал он.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/bresil-tite-defend-neymar-il-n-est-pas-un-probleme-il-est-une-solution_AV-202206280148.html
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