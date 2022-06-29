Тите: «Я называю тренера ослом, если он ставит Неймара на фланг»
Главный тренер сборной Бразилии Тите выступил в защиту нападающего национальной команды и «ПСЖ» Неймара.
«Неймар — не проблема, а решение, — приводит слова тренера RMC Sport. — Иногда говорят, что в центре он будет совершать больше ошибок. Позиция Неймара заставляет его совершать больше ошибок. Он вносит решающий вклад тогда, когда играет творчески».
Тите раскритиковал тренеров, которые ставят 30-летнего бразильца на фланг.
«Я называю тренера ослом, если он ставит Неймара на фланг. Это сильно ограничивает творческие способности футболиста с этими качествами. Творчество — это не постоянство, это случайность, это обстоятельства. Да, игрок будет совершать больше ошибок, потому что этого требуют его творческие способности и позиция, на которой он играет», — сказал он.
В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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1
|ПСЖ
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2
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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