Саншеш перейдет в «ПСЖ». На решение полузащитника повлиял Кампуш, приглашавший его в «Лилль»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш перейдет в «ПСЖ», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, на решение 24-летнего португальца повлиял новый спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш.

Отмечается, что именно Кампуш три года назад пригласил полузащитника в «Лилль», и тот сумел перезапустить карьеру после ухода из «Баварии».

В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.