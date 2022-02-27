Главный тренер «ПСЖ» Почеттино восхитился игрой Месси

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после матча с «Сент-Этьеном» (3:1) высказался об игре нападающего Лионеля Месси.

«Месси невероятен, он чудесен. В матче с «Сент-Этьеном» ему не хватило лишь гола. Он сыграл очень хорошо. Мы счастливы, когда команда хорошо себя чувствует. Постепенно мы играем все лучше», — цитирует Почеттино Canal+.

А матче с «Сент-Этьеном» 34-летний футболист дважды отдал результативные передачи на форварда Килиана Мбаппе.