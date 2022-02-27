Полузащитник «Лиона» Ромен Февр мог продолжить карьеру в «Милане»

Полузащитник «Лиона» Ромен Февр летом мог перейти в «Милан», пишет Le Progr?s. Футболист прокомментировал тот факт, что он мог оказаться в топ-клубе Италии.

«Мне было приятно узнать, что «Милан» во мне заинтересован. Я с достоинством воспринял тот факт, что сделка не состоялась. Я сказал себе: «Тебе повезло, что ты в «Бресте» и играешь все матчи, так что воспользуйся шансом по максимуму». Я знал, что рано или поздно мне представится возможность присоединиться к большому клубу», — сказал Фавр.

23-летний француз перешел из «Бреста» в «Лион» в январе этого года за пятнадцать миллионов евро.