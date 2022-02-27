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Сегодня, 11:42

Полузащитник «Лиона» Ромен Февр мог продолжить карьеру в «Милане»

Виктория Кравченко

Полузащитник «Лиона» Ромен Февр летом мог перейти в «Милан», пишет Le Progr?s. Футболист прокомментировал тот факт, что он мог оказаться в топ-клубе Италии.

«Мне было приятно узнать, что «Милан» во мне заинтересован. Я с достоинством воспринял тот факт, что сделка не состоялась. Я сказал себе: «Тебе повезло, что ты в «Бресте» и играешь все матчи, так что воспользуйся шансом по максимуму». Я знал, что рано или поздно мне представится возможность присоединиться к большому клубу», — сказал Фавр.

23-летний француз перешел из «Бреста» в «Лион» в январе этого года за пятнадцать миллионов евро.

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Основные источники исследования

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4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
10
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
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