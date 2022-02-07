Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (5:1).

«В целом, я думаю, что это была очень хорошая игра, поэтому я очень доволен. Я хочу поздравить игроков, они замечательные и очень талантливые. Я очень счастлив и очень рад за них», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

После этого матча «ПСЖ» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, «Лилль» с 32 очками — на 11-й строчке.