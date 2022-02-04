«Лилль» сыграет против «ПСЖ», а «Монако» на своем поле примет «Лион» в матче 23-го тура лиги 1

23-й тур чемпионата Франции.

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Турнирная таблица французского чемпионата — здесь