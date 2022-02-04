Чемпионат Франции: «Лилль» — «ПСЖ», «Монако» — «Лион» и другие матчи 23-го тура
«Лилль» сыграет против «ПСЖ», а «Монако» на своем поле примет «Лион» в матче 23-го тура лиги 1
23-й тур чемпионата Франции.
Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.
Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|
2
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|43
|
3
|Марсель
|22
|11
|7
|4
|31-18
|40
|
4
|Страсбур
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|
5
|Лион
|22
|9
|8
|5
|31-28
|35
|
6
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|
7
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|
8
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|
9
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|
10
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|
11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|
12
|Анже
|22
|7
|8
|7
|28-29
|29
|
13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|
14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
19
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|
20
|Сент-Этьен
|22
|3
|6
|13
|19-43
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|23:00
|
Марсель – Анже
|- : -
|5.02
|19:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|- : -
|5.02
|23:00
|
Монако – Лион
|- : -
|6.02
|15:00
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|6.02
|17:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|6.02
|17:00
|
Реймс – Бордо
|- : -
|6.02
|17:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|6.02
|17:00
|
Труа – Метц
|- : -
|6.02
|19:00
|
Ренн – Брест
|- : -
|6.02
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|18
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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