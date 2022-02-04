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Сегодня, 08:30

Чемпионат Франции: «Лилль» — «ПСЖ», «Монако» — «Лион» и другие матчи 23-го тура

«Лилль» сыграет против «ПСЖ», а «Монако» на своем поле примет «Лион» в матче 23-го тура лиги 1
Сергей Ревенко
Корреспондент
Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
23-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 23-й тур
04 февр, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Анже
Франция. Лига 1. 23-й тур
05 февр, 19:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
Монпелье
Франция. Лига 1. 23-й тур
05 февр, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Лион
Франция. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 15:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Ланс
Франция. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 17:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Бордо
Франция. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 17:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
Нант
Франция. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 17:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Метц
Франция. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 19:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Брест
Франция. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 22:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
ПСЖ

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 22 11 7 4 31-18 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Лион 22 9 8 5 31-28 35
6
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
7
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
8
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
9
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
10
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 22 7 8 7 28-29 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
Результаты / календарь
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2 тур
3 тур
4 тур
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14 тур
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18 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 23:00
Марсель – Анже
 - : -
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
5.02 23:00
Монако – Лион
 - : -
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 - : -
6.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
6.02 17:00
Реймс – Бордо
 - : -
6.02 17:00
Страсбур – Нант
 - : -
6.02 17:00
Труа – Метц
 - : -
6.02 19:00
Ренн – Брест
 - : -
6.02 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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