Килиан Мбаппе высказался о своем будущем

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что думает о своем будущем.

Сообщалось, что в летнее трансферное окно 2022 года футболист на правах свободного агента перейдет в «Реал».

«Решение пока не принял. Думаю, матчи с «Реалом» могут многое изменить. Пока я в праве делать что угодно. Но с соперниками я пока не собираюсь разговаривать.

Я настроен победить «Реал» и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 15 февраля. Ответная игра пройдет 9 марта.

22-летний форвард в 21 матче лиги 1 забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.