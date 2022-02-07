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Сегодня, 06:45

Килиан Мбаппе высказался о своем будущем

Виктория Кравченко

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что думает о своем будущем.

Сообщалось, что в летнее трансферное окно 2022 года футболист на правах свободного агента перейдет в «Реал».

«Решение пока не принял. Думаю, матчи с «Реалом» могут многое изменить. Пока я в праве делать что угодно. Но с соперниками я пока не собираюсь разговаривать.

Я настроен победить «Реал» и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 15 февраля. Ответная игра пройдет 9 марта.

22-летний форвард в 21 матче лиги 1 забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 5 1 51-19 56
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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35 тур
36 тур
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38 тур
4.02 23:00
Марсель – Анже
 5 : 2
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
 3 : 1
5.02 23:00
Монако – Лион
 2 : 0
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 2 : 0
6.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 0 : 1
6.02 17:00
Реймс – Бордо
 5 : 0
6.02 17:00
Страсбур – Нант
 1 : 0
6.02 17:00
Труа – Метц
 0 : 0
6.02 19:00
Ренн – Брест
 2 : 0
6.02 22:45
Лилль – ПСЖ
 1 : 5
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 19 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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