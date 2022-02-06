Тренер «Лилля» Гурвеннек: «У Месси возникли проблемы во Франции, но он остается великим футболистом»

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек перед матчем 23-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» высказался об игре нападающего парижского клуба Лионеля Месси.

«Я не видел всех игр, и нельзя составить представление, увидев одну-две встречи, — приводит слова Гурвеннека PSG Talk. — У Месси возникли небольшие проблемы во Франции, но он по-прежнему остается великим футболистом. Отлично, что Лионель выступает во французском чемпионате. Надеюсь, что он еще много лет будет играть в футбол».

В нынешнем сезоне Месси забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 18 матчах за «ПСЖ».

Встреча «Лилля» с «ПСЖ» состоится сегодня, 6 февраля. Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнев-д'Аске и начнется в 22.45 по московскому времени.