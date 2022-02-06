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Сегодня, 16:38

Тренер «Лилля» Гурвеннек: «У Месси возникли проблемы во Франции, но он остается великим футболистом»

Главный тренер «Лилля» Гурвеннек назвал Месси великим футболистом
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек перед матчем 23-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» высказался об игре нападающего парижского клуба Лионеля Месси.

«Я не видел всех игр, и нельзя составить представление, увидев одну-две встречи, — приводит слова Гурвеннека PSG Talk. — У Месси возникли небольшие проблемы во Франции, но он по-прежнему остается великим футболистом. Отлично, что Лионель выступает во французском чемпионате. Надеюсь, что он еще много лет будет играть в футбол».

В нынешнем сезоне Месси забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 18 матчах за «ПСЖ».

Встреча «Лилля» с «ПСЖ» состоится сегодня, 6 февраля. Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнев-д'Аске и начнется в 22.45 по московскому времени.

Источник: https://psgtalk.com/2022/02/lille-manager-gourvennec-details-takeaways-from-messis-psg-run-so-far/

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Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
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Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Лионель Месси
Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Чемпионат Франции: «Монако» обыграл «Лион», «Лилль» — «ПСЖ» и другие матчи 23-го тура

«Лорьян» дома обыграл «Ланс»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
5
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
6
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
7
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
10
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
20
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 23:00
Марсель – Анже
 5 : 2
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
 3 : 1
5.02 23:00
Монако – Лион
 2 : 0
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 - : -
6.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
6.02 17:00
Реймс – Бордо
 - : -
6.02 17:00
Страсбур – Нант
 - : -
6.02 17:00
Труа – Метц
 - : -
6.02 19:00
Ренн – Брест
 - : -
6.02 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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