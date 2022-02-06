«Монако» без Головина обыграл «Лион»

«Монако» в матче 23-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион» со счетом 2:0.

Отличились Жан Лукас и Виссам Бен Йеддер.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал встречу из-за болезни.

После этого матча «Монако» с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Лион» с 34 очками — на восьмой строчке.