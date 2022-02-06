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Сегодня, 00:56

«Монако» без Головина обыграл «Лион»

Сергей Разин
корреспондент
5 февраля. «Монако» — «Лион» — 2:0.
Фото AFP

«Монако» в матче 23-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион» со счетом 2:0.

Отличились Жан Лукас и Виссам Бен Йеддер.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал встречу из-за болезни.

После этого матча «Монако» с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Лион» с 34 очками — на восьмой строчке.

Франция. Лига 1. 23-й тур
05 февр, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Лион
Голы
Жан Лукас, 2 (1:0), Бен-Йеддер, 27 (2:0)
Монако
Нюбель Марипан Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Жан Лукас (Матазо, 79 ) Диоп (Аклиуш, 88 ) Мартинш (Вандерсон, 61 ) Бен-Йеддер Фолланд (Фофана, 62 )
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Энрике (Февр, 46) Дюбуа Густо (Кейта, 90+5) Боатенг Лукас Пакета (Баркола, 88) Тиагу Мендес (Ндомбеле, 46) Какере Дембеле
Предупреждения
Марипан 69  -  Дембеле 64, Боатенг 69
Судьи
Бюке (Франция)

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17%

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Матч завершен

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Обе забьют - да

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ФК Лион
ФК Монако
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«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Монпелье»

Чемпионат Франции: «Монако» обыграл «Лион», «Лилль» — «ПСЖ» и другие матчи 23-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
5
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
6
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
7
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
10
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
20
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
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38 тур
4.02 23:00
Марсель – Анже
 5 : 2
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
 3 : 1
5.02 23:00
Монако – Лион
 2 : 0
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 - : -
6.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
6.02 17:00
Реймс – Бордо
 - : -
6.02 17:00
Страсбур – Нант
 - : -
6.02 17:00
Труа – Метц
 - : -
6.02 19:00
Ренн – Брест
 - : -
6.02 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

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ПСЖ

 9
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Димитри Пайет

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 8
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Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
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Клермон Фут

 18 2 3
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Монпелье

 18 1 5
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Лорьян

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