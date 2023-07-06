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Гладилин оценил вероятность победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов после прихода в клуб Луиса Энрике

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о назначении Луиса Энрике на пост главного тренера «ПСЖ».

«Сложно ему будет, конечно. Энрике — хороший тренер, имеет авторитет. Как там будет в «ПСЖ», нужно будет смотреть на дистанции. Выиграть Лигу чемпионов не так просто, тому же Гвардиоле это удалось после того, как он побывал во все выдающихся клубах. Но Энрике — талантливый человек, талантливый тренер. Выиграть этот трофей не так просто», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

5 июля стало известно, что «ПСЖ» подписал контракт с Энрике на два года. 53-летний испанский специалист с 2018 по 2022 год возглавлял сборную Испании. Ранее он тренировал «Барселону», «Сельту» и «Рому».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/36/1005203947_gladilin_ocenil_veroyatnost_pobedyi_psj_v_lige_chempionov_posle_prihoda_luisa_enrike
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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