Гладилин оценил вероятность победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов после прихода в клуб Луиса Энрике
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о назначении Луиса Энрике на пост главного тренера «ПСЖ».
«Сложно ему будет, конечно. Энрике — хороший тренер, имеет авторитет. Как там будет в «ПСЖ», нужно будет смотреть на дистанции. Выиграть Лигу чемпионов не так просто, тому же Гвардиоле это удалось после того, как он побывал во все выдающихся клубах. Но Энрике — талантливый человек, талантливый тренер. Выиграть этот трофей не так просто», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
5 июля стало известно, что «ПСЖ» подписал контракт с Энрике на два года. 53-летний испанский специалист с 2018 по 2022 год возглавлял сборную Испании. Ранее он тренировал «Барселону», «Сельту» и «Рому».
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9
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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|0-0
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
|0
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14
|Брест
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
|- : -
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
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Страсбур – Лион
|- : -
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