Гальтье поблагодарил «ПСЖ» и пожелал удачи Луису Энрике
Французский специалист Кристоф Гальтье прокомментировал свой уход с поста главного тренера «ПСЖ». Он также пожелал удачи Луису Энрике, который занял его место в парижском клубе.
«Спасибо коллективу, стоящему за командой — руководству и в целом организации. Они незаменимы и преданы своему делу. Спасибо медицинскому отделу, ваша работа ценна. И, конечно, спасибо президенту Нассеру Аль-Хелаифи за его непоколебимую поддержку, особенно в самые непростые времена», — говорится в заявлении Гальтье.
Француз возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. В прошедшем сезоне команда с 85 очками заняла первое место в чемпионате Франции. Кроме того, парижане под руководством Гальтье дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1; 0:2).
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5
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7
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8
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9
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
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|0-0
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12
|Монпелье
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|0-0
|0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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