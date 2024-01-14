Кузяев отдал голевую передачу за «Гавр» в матче с «Лионом»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отметился голевой передачей в матче против «Лиона» в 18-м туре французской лиги 1.

На 62-й минуте с передачи 30-летнего россиянина забил Кристофер Опери, который сделал счет 3:1 в пользу «Гавра».

Это результативное действие стало для Кузяева четвертым за французский клуб. Ранее он забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 18 матчах.