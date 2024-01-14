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Кузяев отдал голевую передачу за «Гавр» в матче с «Лионом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отметился голевой передачей в матче против «Лиона» в 18-м туре французской лиги 1.

На 62-й минуте с передачи 30-летнего россиянина забил Кристофер Опери, который сделал счет 3:1 в пользу «Гавра».

Это результативное действие стало для Кузяева четвертым за французский клуб. Ранее он забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 18 матчах.

Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 19:05. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Лион

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лион
0
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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 2 : 0
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 3 : 0
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 2 : 0
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 0 : 1
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 1 : 2
14.01 19:05
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 - : -
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