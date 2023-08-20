Дебютный гол Кузяева не помог «Гавру» победить «Брест» в лиге 1

«Гавр» дома проиграл «Бресту» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У хозяев дебютный гол за клуб забил россиянин Далер Кузяев. Хавбек вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

За команду гостей отличились Ромен Дель Кастильо и Лилиан Брассье.

«Гавр» после двух туров набрал 1 очко. «Брест» лидирует в лиге один с двумя победами.

«Лорьян» дома сыграл вничью с «Ниццей» — 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме. У хозяев забил Сирине Дукуре. За гостей отметился Эванн Гессанд.

«Реймс» дома победил «Клермон» — 2:0. У хозяев забили Ньяша Мунетси и Мохаммед Дарами.

«Реймс» набрал 3 очка, у «Клермона» два поражения в двух турах и ни одного набранного очка.