Кузяев забил первый гол за «Гавр»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев забил дебютный гол за клуб.

Россиянин отличился на 52-й минуте домашнего матча с «Брестом» во 2-м туре чемпионата Франции. Гол хавбека сравнял счет в матче — 1:1.

Кузяев перешел в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за «Зенит». В 1-м туре чемпионата Франции «Гавр» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2).