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Сегодня, 15:31

Гальтье заявил, что Месси служит примером для всех в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, что думает об игре форварда Лионеля Месси.

«Чему удивляться? Успехи игрока означают, что он невероятный профессионал, Лео это подтверждает. С 4 июля он отработал каждую тренировку. Он вовлечен в процесс и улыбается, пример для всех. Он выиграл все, кроме чемпионата мира. И Лео еще не удовлетворен, хотя уже давно состоялся», — цитирует тренера Onze Mondial.

34-летний аргентинец в двух стартовых матчах «ПСЖ» забил три гола и отдал результативную передачу.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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2
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
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 Лион 1 1 0 0 2-1 3
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 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
6
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
7
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
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 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
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 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
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 Осер 1 0 0 1 1-4 0
15
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
17
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
18
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
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 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
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12.08 22:00
Нант – Лилль
 - : -
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Монако – Ренн
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ПСЖ – Монпелье
 - : -
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Лорьян – Лион
 - : -
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 - : -
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Осер – Анже
 - : -
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
14.08 16:00
Труа – Тулуза
 - : -
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Ницца – Страсбур
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14.08 21:45
Брест – Марсель
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Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Седрик Бакамбю

Седрик Бакамбю

Марсель

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

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Аяччо

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