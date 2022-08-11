Гальтье заявил, что Месси служит примером для всех в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, что думает об игре форварда Лионеля Месси.

«Чему удивляться? Успехи игрока означают, что он невероятный профессионал, Лео это подтверждает. С 4 июля он отработал каждую тренировку. Он вовлечен в процесс и улыбается, пример для всех. Он выиграл все, кроме чемпионата мира. И Лео еще не удовлетворен, хотя уже давно состоялся», — цитирует тренера Onze Mondial.

34-летний аргентинец в двух стартовых матчах «ПСЖ» забил три гола и отдал результативную передачу.