«ПСЖ» подпишет нового форварда взамен Икарди

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о работе клуба в трансферное окно.

«Мы подпишем нового нападающего, так как хотим найти решение для Мауро Икарди, а также Арно Калимуэндо перейдет в «Ренн». Мы уважаем Кейлора Наваса, он не хочет быть вторым вратарем — это нормально. Мне сказали, что сейчас есть заинтересованные клубы», — приводит слова Гальтье журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец покинет французский клуб. Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне он провел 24 матча в лиге 1, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.