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Сегодня, 14:41

«ПСЖ» подпишет нового форварда взамен Икарди

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о работе клуба в трансферное окно.

«Мы подпишем нового нападающего, так как хотим найти решение для Мауро Икарди, а также Арно Калимуэндо перейдет в «Ренн». Мы уважаем Кейлора Наваса, он не хочет быть вторым вратарем — это нормально. Мне сказали, что сейчас есть заинтересованные клубы», — приводит слова Гальтье журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец покинет французский клуб. Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне он провел 24 матча в лиге 1, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
3
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
4
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
6
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
7
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
9
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
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11
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
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 Анже 1 0 1 0 0-0 1
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14
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
15
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
17
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
18
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
19
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
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 Реймс 1 0 0 1 1-4 0
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12.08 22:00
Нант – Лилль
 - : -
13.08 18:00
Монако – Ренн
 - : -
13.08 22:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
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Лорьян – Лион
 - : -
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 - : -
14.08 16:00
Осер – Анже
 - : -
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
14.08 16:00
Труа – Тулуза
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Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Седрик Бакамбю

Седрик Бакамбю

Марсель

 1
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

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 1 0 1
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