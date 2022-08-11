Кейлор Навас близок к переходу из «ПСЖ» в «Наполи»

Голкипер Кейлор Навас с большой долей вероятности покинет «ПСЖ» этим летом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Наполи» работает над трансфером вратаря и продвинулся в переговорах, которые протекают успешно.

Отмечается, что 35-летний костариканец ближе к переходу в неаполитанскую команду, чем вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, к которому итальянцы также проявляли интерес.

Ранее главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье заявил, что основным вратарем в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма.

По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ». Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024-го.