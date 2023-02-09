Гальтье: «Больше ничего не можем с этим поделать, «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после поражения от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции отметил, что команде нужно двигаться дальше. Впереди у парижан матч против «Монако» в лиге 1 и встреча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме нам не удалось создать моменты. Если сравнивать две половины игры, то был марсельцы много прессинговали. Нам удалось выбраться в какой-то момент, но мы не использовали пространство. Мы пропустили глупый гол после перерыва и с этого момента много спешили. Есть разочарование, но надо смотреть вперед и не останавливаться на этом вылете из кубка. Нужно быстро восстановиться, очистить головы, чтобы это разочарование не было бременем. Мы больше ничего не можем с этим поделать, мы вне Кубка Франции», — цитирует L'Equipe Гальтье.

Соперник «Марселя» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.