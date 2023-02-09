«Марсель» обыграл «ПСЖ» на своем поле впервые за 12 лет

«Марсель» выиграл у «ПСЖ» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции. Встреча прошла на «Велодроме».

Как сообщает Opta, провансальцы впервые с 2011 года на своем поле одержали победу во французском класико. До этого дня последний раз такое было в ноябре 2011 года, когда «Марсель» победил «ПСЖ» (3:0) в матче лиги 1.

Победная серия парижской команды на «Велодроме» насчитывала 9 матчей.