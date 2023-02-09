«ПСЖ» проиграл «Марселю» и вылетел из Кубка Франции

«Марсель» обыграл «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе.

На 31-й минуте нападающий Алексис Санчес с пенальти вывел хоязев вперед. Перед самым перерывом защитник Серхио Рамос забил гол и сравнял счет.

Во второй половине встречи единственный гол забил полузащитник провансальцев Руслан Малиновский и принес своей команде победу.

Соперник «Марселя» по четвертьфиналу станет известен позднее после жеребьевки.