Ронжье: «Победу над «ПСЖ» болельщики «Марселя» давно ждали»
Полузащитник «Марселя» Валентен Ронжье прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в 1/8 финала Кубка Франции.
«Вся команда готовилась к этому. Мы особенно рады возможности выйти в следующий раунд, потому что это наша цель. Знаем, что эту победу наши болельщики давно ждали, мы счастливы разделить этот успех с ними», — приводит L'Equipe слова Ронжье.
Соперник «Марселя» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|17
|3
|2
|54-17
|54
|
2
|Ланс
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Марсель
|22
|14
|4
|4
|43-20
|46
|
4
|Монако
|22
|13
|5
|4
|48-29
|44
|
5
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|
7
|Лорьян
|22
|10
|6
|6
|35-34
|36
|
8
|Ницца
|22
|9
|7
|6
|27-21
|34
|
9
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
10
|Клермон Фут
|22
|8
|6
|8
|24-29
|30
|
11
|Реймс
|22
|6
|12
|4
|26-26
|30
|
12
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|22
|5
|3
|14
|18-39
|18
|
18
|Страсбур
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|
19
|Осер
|22
|3
|5
|14
|18-46
|14
|
20
|Анже
|22
|2
|3
|17
|18-47
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|- : -
|11.02
|19:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|- : -
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|- : -
|12.02
|19:05
|
Нант – Лорьян
|- : -
|12.02
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|19
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|16
|1
|2
Новости