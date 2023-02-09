Ронжье: «Победу над «ПСЖ» болельщики «Марселя» давно ждали»

Полузащитник «Марселя» Валентен Ронжье прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в 1/8 финала Кубка Франции.

«Вся команда готовилась к этому. Мы особенно рады возможности выйти в следующий раунд, потому что это наша цель. Знаем, что эту победу наши болельщики давно ждали, мы счастливы разделить этот успех с ними», — приводит L'Equipe слова Ронжье.

Соперник «Марселя» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.