Гальтье оценил игру Неймара и Мбаппе в матче против «Реймса»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, что думает о ничейном матче против «Реймса» (0:0) в десятом туре чемпионата Франции.

«Килиан Мбаппе немного осиротел без Неймара и Месси. Когда на поле появился Неймар, наша игра сразу же преобразилась, хоть мы и были в меньшинстве. Жаль, что в одном из моментов Неймару не хватило точности», — цитирует Гальтье Lequipe.

После десяти туров лиги 1 «ПСЖ» с 26 очками лидирует в турнирной таблице.