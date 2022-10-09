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9 октября, 02:36

Гальтье о ничьей с «Реймсом»: «После удаления Рамоса «ПСЖ» смотрелся лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (0:0).

«Это был матч, полный нервозности. И хотя мы создали голевой момент в первом тайме, после этого нам было тяжело. Мы не могли найти решения проблем, которые они нам создавали, особенно в том, как мы должны были разыгрывать мяч. По иронии судьбы, после удаления Рамоса при игре вдесятером команда смотрелась лучше. Конечно, в нашем стартовом составе было много изменений, это могло привести к отсутствию взаимопонимания. Но я не уверен, можно ли сказать, что мы заслужили победу. Я думаю, что у нас были шансы победить, но в итоге это был честный результат», — приводит слова Гальтье официальный сайт клуба.

Парижане с 41-й минуты матча играли в меньшинстве после удаления защитника Серхио Рамоса — он получил две желтые карточки за 30 секунд.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, имея на счету 26 очков. «Реймс» находится на 16-й позиции, набрав 8 очков в 10 матчах.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
Кристоф Гальтье
1
2
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 29-5 29
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 - : -
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
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