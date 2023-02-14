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Сегодня, 15:06

Фредерик Антонетти стал главным тренером «Страсбура»

Мария Гусева
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«Страсбур» в социальной сети объявил о назначении Фредерика Антонетти на пост главного тренера клуба.

Срок соглашения с 61-летним французским специалистом не уточняется. Первая тренировка под руководством нового тренера состоится во вторник, 14 февраля.

Ранее Антонетти работал с «Бастией», «Лиллем», «Сент-Этьеном», «Ниццей» и «Метцем».

«Страсбур» занимает 17-место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 18 очков в 23 матчах.

Футбол
ФК Страсбур
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 Брест 23 4 8 11 24-38 20
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 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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 - : -
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Страсбур – Анже
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ПСЖ – Лилль
 - : -
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Брест – Монако
 - : -
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Лорьян – Аяччо
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ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

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