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Сегодня, 22:45

Абидаль: «Головин помогает «Монако» добиваться результатов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-защитник «Монако» Эрик Абидаль высказался о выступлении за клуб российского полузащитника Александра Головина.

«Конечно, я знаю его очень хорошо. В первую очередь, Саша — один из лучших игроков своей страны. Он показывает, что в России полно талантливых футболистов. «Монако» — важный клуб во французской лиге, который всегда борется за самые высокие места. Самое главное, что Головин в «Монако» и помогает команде добиваться результатов», — приводит слова Абидаля Metaratings.ru.

26-летний Головин в текущем сезоне лиги 1 забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 22 матчах. Соглашение полузащитника с «Монако» рассчитано до июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Головин
Эрик Абидаль
ФК Монако
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 Монако 23 14 5 4 51-30 47
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 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
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 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
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 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
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 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
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 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
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 Брест 23 4 8 11 24-38 20
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 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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