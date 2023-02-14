Абидаль: «Головин помогает «Монако» добиваться результатов»

Экс-защитник «Монако» Эрик Абидаль высказался о выступлении за клуб российского полузащитника Александра Головина.

«Конечно, я знаю его очень хорошо. В первую очередь, Саша — один из лучших игроков своей страны. Он показывает, что в России полно талантливых футболистов. «Монако» — важный клуб во французской лиге, который всегда борется за самые высокие места. Самое главное, что Головин в «Монако» и помогает команде добиваться результатов», — приводит слова Абидаля Metaratings.ru.

26-летний Головин в текущем сезоне лиги 1 забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 22 матчах. Соглашение полузащитника с «Монако» рассчитано до июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 22 миллиона евро.