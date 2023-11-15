Французский журналист Момон назвал причины прогресса Головина в «Монако»
Журналист L'Equipe Антуан Момон рассказал, за счет чего полузащитник «Монако» Александр Головин прибавил в этом сезоне лиги 1.
«Существуют три причины, почему Головин сейчас настолько хорош. Во-первых, Александр находится в отличной форме. Он прибавил еще при предыдущем главном тренере Филиппе Клемане, а точнее, при Джеймсе Бунсе, который в предыдущем тренерском штабе отвечал за физическую подготовку игроков «Монако». Выносливость россиянина стала стабильной. Головин уже не такой травматичный, каким был после переезда во Францию. Более того, сейчас он может играть по 90 минут и не уставать. Уже один этот фактор дает существенную разницу», — цитирует Момона «Чемпионат».
Журналист вторым фактором назвал тренера клуба Адольфа Хюттера, который помогает раскрыть потенциал россиянина и позицию Головина.
В этом сезоне чемпионата Франции 27-летний футболист провел 11 матчей в лиге 1, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|29-9
|27
|
2
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13-4
|26
|
3
|Монако
|12
|7
|3
|2
|25-14
|24
|
4
|Лилль
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
5
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
6
|Ланс
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
7
|Гавр
|12
|3
|6
|3
|12-13
|15
|
8
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
9
|Нант
|12
|4
|2
|6
|17-23
|14
|
10
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15-14
|13
|
11
|Марсель
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
12
|Метц
|12
|3
|4
|5
|12-18
|13
|
13
|Ренн
|12
|2
|6
|4
|16-16
|12
|
14
|Тулуза
|12
|2
|6
|4
|13-16
|12
|
15
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
16
|Лорьян
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
17
|Клермон Фут
|11
|2
|3
|6
|8-14
|9
|
18
|Лион
|11
|1
|4
|6
|9-19
|7
|10.11
|23:00
|
Монпелье – Ницца
|0 : 0
|11.11
|19:00
|
Реймс – ПСЖ
|0 : 3
|11.11
|23:00
|
Гавр – Монако
|0 : 0
|12.11
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|1 : 0
|12.11
|17:00
|
Лилль – Тулуза
|1 : 1
|12.11
|17:00
|
Метц – Нант
|3 : 1
|12.11
|19:05
|
Ренн – Лион
|0 : 1
|12.11
|22:45
|
Ланс – Марсель
|1 : 0
|7.12
|15:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|10
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2