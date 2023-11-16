Экс-защитник «Лилля» Порейе умер в возрасте 20 лет

«Лилль» объявил в социальных сетях о смерти бывшего защитника молодежной команды Валентена Порейе. Он умер в воскресенье в возрасте 20 лет.

После игры на юношеском уровне за «Сантес», «Ламберсар» и «Васкехал» он присоединился к «Лиллю». В 2019 году он перешел в «Олимпик Марккуа».

В 2023 году Порейе поступил на программу бакалавриата в области маркетинга и спортивных мероприятий на основе работы и учебы.