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Сегодня, 10:45

Французский журналист: «Рубен Аморим станет новым главным тренером «ПСЖ»

Французский журналист заявил, что главный тренер «Спортинга» Аморим сменит Гальтье в «ПСЖ»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может сменить Кристофа Гальтье на посту наставника «ПСЖ», заявил французский журналист Доминик Северак.

«Тренер «Спортинга» — следующий наставник «ПСЖ», — сказал Северак в эфире радиостанции RTL.

Впрочем, журналист не уточнил остальные подробности новости.

Контракт Аморима со «Спортингом» действует до 2024 года, в договоре прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что у нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ухудшились отношения с игроками и руководством клуба и Гальтье — единственный, кто встал на сторону 23-летнего француза.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спортинг (Лиссабон)
Кристоф Гальтье
0
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Лига 1: «Монако» — «Клермон», «ПСЖ» — «Марсель» и другие матчи 11-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
2
 ПСЖ 10 8 2 0 28-5 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
5
 Монако 10 6 2 2 19-13 20
6
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
7
 Ренн 10 5 3 2 20-9 18
8
 Клермон Фут 10 5 1 4 14-15 16
9
 Лион 10 4 2 4 17-12 14
10
 Тулуза 10 3 3 4 14-16 12
11
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
12
 Ницца 10 3 2 5 9-13 11
13
 Труа 10 3 2 5 18-21 11
14
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
15
 Осер 10 2 2 6 10-22 8
16
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
17
 Анже 10 2 2 6 11-24 8
18
 Аяччо 10 2 1 7 7-15 7
19
 Нант 10 1 4 5 9-18 7
20
 Брест 10 1 3 6 10-21 6
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14.10 22:00
Страсбур – Лилль
 0 : 3
15.10 18:00
Лорьян – Реймс
 0 : 0
15.10 22:00
Ланс – Монпелье
 1 : 0
16.10 14:00
Тулуза – Анже
 - : -
16.10 16:00
Осер – Ницца
 - : -
16.10 16:00
Нант – Брест
 - : -
16.10 16:00
Ренн – Лион
 - : -
16.10 16:00
Труа – Аяччо
 - : -
16.10 18:05
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.10 21:45
ПСЖ – Марсель
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Жонатан Давид

Лилль

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
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