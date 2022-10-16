Французский журналист: «Рубен Аморим станет новым главным тренером «ПСЖ»
Французский журналист заявил, что главный тренер «Спортинга» Аморим сменит Гальтье в «ПСЖ»
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может сменить Кристофа Гальтье на посту наставника «ПСЖ», заявил французский журналист Доминик Северак.
«Тренер «Спортинга» — следующий наставник «ПСЖ», — сказал Северак в эфире радиостанции RTL.
Впрочем, журналист не уточнил остальные подробности новости.
Контракт Аморима со «Спортингом» действует до 2024 года, в договоре прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что у нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ухудшились отношения с игроками и руководством клуба и Гальтье — единственный, кто встал на сторону 23-летнего француза.
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|
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|
14
|Реймс
|11
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|6
|4
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|9
|
15
|Осер
|10
|2
|2
|6
|10-22
|8
|
16
|Страсбур
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|
17
|Анже
|10
|2
|2
|6
|11-24
|8
|
18
|Аяччо
|10
|2
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|7
|7-15
|7
|
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|Нант
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|7
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|14.10
|22:00
|
Страсбур – Лилль
|0 : 3
|15.10
|18:00
|
Лорьян – Реймс
|0 : 0
|15.10
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|1 : 0
|16.10
|14:00
|
Тулуза – Анже
|- : -
|16.10
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|16.10
|16:00
|
Нант – Брест
|- : -
|16.10
|16:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|16.10
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Труа – Аяччо
|- : -
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Монако – Клермон Фут
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ПСЖ – Марсель
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|Г
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Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
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Эммануэль Агбаду
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|10
|2
|2
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Дион Лопи
Реймс
|8
|1
|2
|
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